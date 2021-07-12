Gümüşhane'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 2021 yılının 3'üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bölge müdürlüklerince kentte yürütülen yatırımlarla ilgili bilgi paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, 30 Haziran itibarıyla Gümüşhane'de toplam 8 milyar 353 milyon lira tutarında 196 projenin bulunduğunu söyledi.

Projelerin nakdi gerçekleşme oranının yüzde 52 olduğu bilgisini veren Vali Taşbilek, projelerin 2021 yılı ödeneğinin 535 milyon lira, dönem sonuna kadar yapılan harcama tutarının ise 334 milyon lira olduğunu bildirdi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 296 milyon lira ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nde, sektörler bazında ise en fazla yatırım harcamasının 300 milyon 629 bin lirayla ulaştırma ve haberleşme sektöründe olduğunu dile getiren Taşbilek, şunları söyledi:

"Toplam 196 projeden 6'sı tamamlandı. 104 proje devam ediyor, 70 proje ise ihale aşamasında. KÖYDES projesi kapsamında 2021 yılında 26 milyon 528 bin lira ödenek ayrıldı. Bu güne kadar 629 bin lira harcama gerçekleştirildi. KÖYDES projelerinin çalışmaları devam etmekte olup, 75 projenin ihalesi tamamlandı. İlimizde 167adet yol, 91 adet içme suyu, 7 kanalizasyon ve 9 sulama suyu olmak üzere toplam 274 projemiz bulunmakta."

Toplantıda konuşan Karayolları 10. Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş ise, Yeni Zigana Tünelinde yüzde 89 seviyesine ulaştıklarını söyledi.

Amaçlarının sene sonu itibariyle Zigana Tünelinde ışığı görmek olduğunu dile getiren Serdar Ateş, "Hedefimizden şaşmadık, çalışmalara devam ediyoruz. Yine Vauk ve Kop tünellerinde çalışmaya devam ediyor. Vauk Tüneli'nde yüzde 29'luk, Kop Tüneli'nde de yüzde 54'lük kazı ilerlemesi sağlandı." diye konuştu.

Ateş, ayrıca Gümüşhane'de Zigana Tüneli - Gümüşhane kara yolu, Gümüşhane- Bayburt yolu, Gümüşhane- Kelkit kara yolu ve Köse şehir geçişi olmak üzere devam eden 4 projelerinin olduğu da sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri, kentte bu yıl yürütülecek çalışmalara ilişkin sunum yaptı.