Gümüşhane'de inşaat alanında göçük - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de inşaat alanında göçük - Son Dakika

Gümüşhane'de inşaat alanında göçük

15 dakika önce

Gümüşhane'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi.

Gümüşhane'de inşaat alanında göçük, System.String[]

Gümüşhane'de bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Alanın bitişiğindeki 2 bina tedbir amaçlı mühürlenerek vatandaşlar güvenli alanlara gönderildi.


Gümüşhane il merkezindeki Karşıyaka Mahallesi, Bahçeli Sokak'ta ev yapılmak için açılan alanda akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. Olayın ardından alanda inceleme yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi teknik ekipleri kopmaların devam etmesi üzerine alanın bitişiğindeki 2 binayı mühürleme kararı aldı. İki binada oturan 6 aile bu geceliğine evlerini terk ederek güvenli alanlara giderken, binalar Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.


Olayın ardından gazetecilere bilgi veren Belediye Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, "Bugün saat 18.30 civarında inşaat sahası olarak boşaltılan alanda kaya düşmesi şeklinde ihbar geldi. AFAD, belediye ve Valiliğimiz ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunduk. Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içerisinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğu tespit edildi. Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek" dedi.


Tedbir amaçlı inşaat çevresinde bulunan 2 binadaki 8 dairede 6 ailenin oturduğunu tespit edildiğini ve yaklaşık 18 kişinin yaşadığı 2 apartmanı tedbir amaçlı mühürlediklerini kaydeden Ceylan, "Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ev alırken tapuda yazan 'kat irtifakı' ve 'kat mülkiyeti' ifadelerine dikkat!
Son dakika: Elazığ'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Sınırda taksicilerle bir grup göçmen arasında kavga çıktı Yunanistan'a giden Suriyeli göçmen: Burada çok fazla Suriyeli oldu, hiçbir şey kalmadı

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:52:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de inşaat alanında göçük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]