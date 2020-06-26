Gümüşhane'de inşaat alanında göçük meydana geldi - Son Dakika

Gümüşhane'de yapımı devam eden bir ev inşaatının arkasındaki kayalık alanda göçük meydana geldi. Göçük anı cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Geçtiğimiz 29 Şubat tarihinde benzer bir göçüğün daha meydana geldiği Karşıyaka Mahallesi, Bahçeli Sokak'ta yükselen ev inşaatının arka tarafında bulunan kayalık alan bugün sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü.

Göçük ihtimalini engellemek için yapılan duvar inşaatı ile evin bir kısmını etkileyen göçük anı bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde büyük bir gürültüyle gerçekleşen olay anbean kameralara yansıdı.

Olayın ardından inşaatta çalışmalar durdurulurken, sabah gerçekleşen göçükten sonra dağ yamacından mahallede bulunan evlere kaya düşmesini engelleyen çelik tel ağ sistemi de zarar gördü.

Göçüğün ardından Gümüşhane Belediyesi Zabıta ekipleri inşaat alanını mühürlerken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları teknik incelemelerin ardından inşaat alanının yanındaki 2 binayı tedbir amaçlı boşalttırdı. Bu binalarda oturan vatandaşlar ise misafirhanelere ve akrabalarının yanlarına gönderildi. - GÜMÜŞHANE