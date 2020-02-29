Gümüşhane'de inşaat temelindeki göçük nedeniyle 2 bina boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de inşaat temelindeki göçük nedeniyle 2 bina boşaltıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de inşaat temelindeki göçük nedeniyle 2 bina boşaltıldı

6 saat önce

Gümüşhane'de bir inşaat temelinde meydana gelen göçük nedeniyle etraftaki 2 bina boşlatıldı.

Gümüşhane'de inşaat temelindeki göçük nedeniyle 2 bina boşaltıldı, System.String[]

Gümüşhane'de bir inşaat temelinde meydana gelen göçük nedeniyle etraftaki 2 bina boşlatıldı.

Bina merkezindeki Karşıyaka Mahallesi Bahçeli Sokak'ta konut yapımı için açılan bir inşaat temelinde göçük oluştu.

Kayaların düşmesiyle meydana gelen gürültüyü duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gümüşhane Belediyesi teknik ekipleri inceleme yaptı.

Alanda göçüğün devam etmesi nedeniyle inşaatın bitişiğindeki 6 ailenin yaşadığı 2 bina tahliye edilerek önlem amaçlı mühürlendi.

Alandaki incelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, inşaat için boşaltılan alanda kaya düşmesi ihbarı üzerine alana gelerek tedbir aldıklarını söyledi.

Yapılan incelemeler sonucunda inşaat alanı içerisinde arazi şartları nedeniyle taş düşmeleri olduğunun tespit edildiğini ifade eden Ceylan, şunları aktardı:

"Detaylı incelemeler ilgili kurumlarca gün ağarınca tekrar değerlendirilecek. Tedbir amaçlı inşaat çevresinde bulunan 2 binadaki 8 dairede 6 ailenin oturduğunu tespit ettik. Yaklaşık 18 kişinin yaşadığı 2 apartmanı tedbir amaçlı mühürledik. Vatandaşlarımız geceyi rahat bir şekilde geçirmeleri için güvenli yerlere yerleştirildi. Gün ağardıktan sonra alanda tekrar gerekli çalışmalar yapılacak. Daha sonra binaların tekrar kullanıma açılıp açılmayacağı ve detaylı bir çalışmadan sonra olumsuzluk olup olmadığı değerlendirilecektir."

Gümüşhane, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:44 Kaynak: AA
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