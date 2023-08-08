Gümüşhane'de intihar eden çift yan yana defnedildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de intihar eden çift yan yana defnedildi

08.08.2023 14:34

Gümüşhane'de yaşanan acı olayda hayatını kaybeden Zehra Altıparmak ve eşinin cenazeleri, Gümüştuğ köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Köy korucusu Hüseyin Altıparmak'ın eşinin ölümüne dayanamayarak intihar ettiği belirtildi. Olayın ardından çiftin cenazeleri incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp'a gönderildi. Cenaze namazına Gümüşhane Vali Yardımcısı, kaymakamlar, çiftin akrabaları ve köy sakinleri katıldı.

GÜMÜŞHANE (İHA) – Gümüşhane'de hayatını kaybeden Zehra Altıparmak ve eşinin ölümüne dayanamayarak intihar eden köy korucusu Hüseyin Altıparmak'ın cenazeleri bugün Gümüştuğ köyünde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde Gümüşhane'nin Torul ilçesi Gümüştuğ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçen Salı günü köyde bir kişiyle tartışan köy korucusu Hüseyin Altıparmak'ın eşi Zehra Altıparmak panikle olay yerine giderken bir anda yere yığıldı. Beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılan Zehra Altıparmak yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Zehra Altıparmak'ın hayatını kaybetmesinin ardından "O ölürse ben de ölürüm" diyen eşi köy korucusu Hüseyin Altıparmak da dün sabah saatlerinde evlerine yakın bir noktada silahla intihar etti.
İncelenmek üzere Trabzon Adli Tıp'a gönderilen çiftin cenazeleri bugün sabah saatlerinde Gümüştuğ köyüne getirildi. Hüseyin Altıparmak'ın köy korucusu olması nedeniyle köyde Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.
Acı olayın ardından hayatını kaybeden çift için Gümüştuğ köyünde ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Kürtün Kaymakamı Torul Kaymakam Vekili Okan Dağlı, çiftin 3 oğlundan 2'si Uğur ve Osman Altıparmak, akrabaları ve köy sakinleri katılırken diğer çocukları Ufuk Altıparmak yurtdışında olduğu için cenaze namazına katılamadı.
Köyde kılınan cenaze namazının ardından, acı olayda hayatını kaybeden köy korucusu Hüseyin Altıparmak ve eşi Zehra Altıparmak Gümüştuğ köyü mezarlığına defnedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA
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