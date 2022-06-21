Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü Mustafa Kandemir ile Yalçın Çepe, Ekrem Bayram ve Birol Kiraz, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları araçtan çıkarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı - Son Dakika

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