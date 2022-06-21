Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı - Son Dakika
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Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı

21.06.2022 18:10

Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı Gümüşhane'nin merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesinde, maden işçilerini taşıyan kamyonet 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.

Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesinde, maden işçilerini taşıyan kamyonet 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada dere içerisine düşen kamyonette bulunan 4 işçi yaralandı.

Özel bir sondaj firmasında vardiyaya yetişmeye çalışan işçileri taşıyan Mustafa Kandemir yönetimindeki 29 AAB 388 plakalı kamyonet Süleymaniye Mahallesi, Kırkpavli mevkiindeki tescilli köprüye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak 5 metreden dereye düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü Mustafa Kandemir ile Yalçın Çepe, Ekrem Bayram ve Birol Kiraz, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları araçtan çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı GÜMÜŞHANE - Dere yatağına düşen kamyonetteki 4 maden işçisi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı Tarım işçilerini taşıyan servis aracı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümüşhane'de işçileri taşıyan kamyonet köprüden düştü: 4 yaralı - Son Dakika
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