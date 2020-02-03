Gümüşhane'de kaçak avlanan 5 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kaçak avlanan 5 kişiye para cezası uygulandı

6 saat önce

Gümüşhane'de kaçak avlanan 5 kişiye 6 bin 319 lira 12 kuruş para cezası uygulandı.

Gümüşhane'de kaçak avlanan 5 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Gümüşhane'de kaçak avlanan 5 kişiye 6 bin 319 lira 12 kuruş para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünce kent genelinde dün yürütülen av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bazı kişilerin kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi.

Kent genelinde farklı noktalarda kaçak olarak avlandıkları fotoğraf ve videolarla belirlenen 5 kişiye, 5 bin 363 lira idari para cezası uygulandı.

Söz konusu kişilere, vurulan bir tavşan için ise 956 lira 12 kuruş ceza kesildi.

Gümüşhane DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerinin, il genelinde 24 saat esasına göre kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının korunması çalışmalarını aralıksız yürüttüğü kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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