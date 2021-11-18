Son dakika haber: Gümüşhane kaçak silah imalathanesine operasyon - Son Dakika

Gümüşhane'de iki adreste yapılan aramada çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul ilçesinde silah imalatına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüpheli A.V'ye ait iki adreste yapılan aramalarda, 4 tabanca ve tabancalara ait 4 boş jarjör, 2 kurusıkı tabanca ve 1 boş jarjör, 6 av tüfeği, 1 tabanca tetik tertibatı, 55 dolu fişek, 1 mermi dolum aleti, 78 kurusıkı tabanca fişeği, 6 kalaşnikof fişeği, 7,62 milimetre çapında fişek, 53 boş kovan, 122 av tüfeği kartuşu, 1 mermi doldurma aparatı ve 7 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.