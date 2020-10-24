Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor - Son Dakika

Gümüşhane'de kaçak yapılara anında müdahale ediliyor
24.10.2020 23:16
Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.
Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz bölgesinin en çok yaylası olan şehirde özellikle yaylalardaki kaçak yapılarak anında müdahale ediyor.
2019 yılında başlatılan ve devam eden kaçak yapılarla mücadele kapsamında çok sayıda kaçak yapıya müdahale edilerek yeni yapıların yapılmasının önüne geçildi.
Bu bağlamda kaçak yapı müdahale ekiplerince bugün de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Harabelerinin Binatlı Mahallesi'nde yapımına başlanan kaçak yapıya müdahale edildi ve Santa Bölgesinde yetkili kurumlardan izin alınmaksızın yapımına başlanan kaçak yapı mühürlenerek tüm inşaat faaliyetleri durduruldu. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika Fatih Terim'den yönetime olay sözler: İçerdekilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim Fatih Terim'den kırmızı kart yorumu: Bundan sonra daha çok 11'e 10 çalışmalıyız Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot