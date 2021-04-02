Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı

Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de 7 kadın çiftçiye dağıtılan kuşburnu fidanlarıyla 7 bahçe oluşturulacak.

Türkiye'de yetişen kuşburnu bitkilerinin 17 çeşidinin bulunduğu Gümüşhane'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlıkça desteklenen "Gümüşhaneli kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor, dağlardan gelen şifa kaynağı kuşburnu" projesi ile meyvesi yüzde 50 daha iri ve etli olan dikensiz kuşburnu bahçeleri kuruluyor.

Geçtiğimiz yıl denemesi yapılan kuşburnu bahçeleri bu yıl hazırlanan proje kapsamında 7 kadın çiftçiye teslim edilirken, Türkiye'deki tek dikensiz kuşburnu çeşidi olan "Yıldız Kuşburnu" bahçelerinin bir dönümünden 750 kilogram ürün alınması hedefleniyor.

"Tarihten gelen bir kuşburnu kültürü olan ilimizde yıllık 800 ton kuşburnu toplanıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende kuşburnu fidanlarını kadın çiftçilere teslim eden İl Müdürü Edip Birşen, "İlimizde tarihten beri gelen bir kuşburnu kültürümüz söz konusu. Dağlarda, meralaramızda, orman alanlarımızda, hatta bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişmiş yabancı formda kuşburnu ağaçları mevcuttur. Gümüşhane'de yıllık yaklaşık 800 ton civarında kuşburnu ürünü mevcut. Bunun ekonomiye kazandırılmasını arzu ediyoruz. Zaten çiftçilerimiz, köylülerimiz dağlardaki bu kuşburnuları topluyor. İlimizde bulunan 4 tane kuşburnu marmelatı ve kuşburnu çayı üreten işletmelerimiz alıyor. Bunun yanında komşu illerden, Tokat'tan, Sivas'tan gelen yatırımcılar da buradan topluyor ve bunu katma değerli ürün haline, marmelat haline getirerek ekonomiye sunuyor" dedi.

"7 kadın çiftçimize damlama sulamalarıyla birlikte yüzde 100 hibeli bahçe kuracağız"

Kuşburnu meyvesinin insan sağlığı için son derece önemli bir ürün olduğunu kaydeden Birşen, "Modern kapama bahçeleri kurarak üretim yapmak istedik. Bakanlığımıza kadınlarımıza yönelik bir proje sunduk ve kabul edildi. Proje kapsamında Şiran ilçemizde 2, Merkez ilçemizde 5 olmak üzere 7 tane birer dönümlük işletme kuracağız. Ayrıca bunların damlama sulamaları ve fidanlarını da yüzde 100 hibeli vereceğiz" diye konuştu.

"Damlama sulama kurduğumuz bir dönümünden 750 kilo ürün alabileceğiz"

Dikimin ardından kuşburnu bahçelerinin teknik ekipleri tarafından sürekli kontrol ve takibinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Birşen, "Dağıttığımız bu fidanlar Türkiye'de kültüre alınmış tek çeşit olan Yıldız çeşididir. Tokat'ta Ziraat Mühendisi bir arkadaşımız bunu tescil ettirmiştir, ıslah etmiş ve dikensiz bir çeşittir. Meyve ağırlığı, meyve eti kalınlığı yüzde 50 daha fazladır. Bunlardan inşallah çoğaltım da yapacağız. Bunu üreten insanlar kalem alarak kendisi de çoğaltabilir. Biz bir dönüm veriyoruz. Budama yöntemiyle kalem alarak bunu yıllar itibari ile 5 dönüm 10 dönüme çıkacağız inşallah. Bizim amacımız burada hem bir örnek bahçe teşkil etmesi hem de ileriye yönelik demonstrasyon çalışması. Yani biz bir dönümü verdik. İnşallah siz bunu çoğaltarak devam edeceksiniz. Bir dönümünden damlama sulama kurduğumuz zaman alabileceğimiz bir dönümden ürün miktarı 750 kilodur. Bu ciddi bir rakamdır. Bir insan günde ancak 10-15 kilogram kuşburnu toplayabiliyor. Ama toplu meyvelikte çok daha rahat toplayabilir bunu. Gümüşhane tarımı için hayırlı olsun diyorum. Üretime devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 7 kadın çiftçiye 220'şer tane olmak üzere toplam bin 500 adet "Yıldız" çeşidi dikensiz kuşburnu fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE