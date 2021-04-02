Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı

02.04.2021 16:03
Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı, System.String[]

Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de 7 kadın çiftçiye dağıtılan kuşburnu fidanlarıyla 7 bahçe oluşturulacak.

Türkiye'de kuşburnunun gen merkezi olarak kabul edilen Gümüşhane'de 7 kadın çiftçiye dağıtılan kuşburnu fidanlarıyla 7 bahçe oluşturulacak.

Türkiye'de yetişen kuşburnu bitkilerinin 17 çeşidinin bulunduğu Gümüşhane'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bakanlıkça desteklenen "Gümüşhaneli kadın çiftçiler tarımsal yeniliklerle buluşuyor, dağlardan gelen şifa kaynağı kuşburnu" projesi ile meyvesi yüzde 50 daha iri ve etli olan dikensiz kuşburnu bahçeleri kuruluyor.

Geçtiğimiz yıl denemesi yapılan kuşburnu bahçeleri bu yıl hazırlanan proje kapsamında 7 kadın çiftçiye teslim edilirken, Türkiye'deki tek dikensiz kuşburnu çeşidi olan "Yıldız Kuşburnu" bahçelerinin bir dönümünden 750 kilogram ürün alınması hedefleniyor.

"Tarihten gelen bir kuşburnu kültürü olan ilimizde yıllık 800 ton kuşburnu toplanıyor"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende kuşburnu fidanlarını kadın çiftçilere teslim eden İl Müdürü Edip Birşen, "İlimizde tarihten beri gelen bir kuşburnu kültürümüz söz konusu. Dağlarda, meralaramızda, orman alanlarımızda, hatta bahçe kenarlarında kendiliğinden yetişmiş yabancı formda kuşburnu ağaçları mevcuttur. Gümüşhane'de yıllık yaklaşık 800 ton civarında kuşburnu ürünü mevcut. Bunun ekonomiye kazandırılmasını arzu ediyoruz. Zaten çiftçilerimiz, köylülerimiz dağlardaki bu kuşburnuları topluyor. İlimizde bulunan 4 tane kuşburnu marmelatı ve kuşburnu çayı üreten işletmelerimiz alıyor. Bunun yanında komşu illerden, Tokat'tan, Sivas'tan gelen yatırımcılar da buradan topluyor ve bunu katma değerli ürün haline, marmelat haline getirerek ekonomiye sunuyor" dedi.

"7 kadın çiftçimize damlama sulamalarıyla birlikte yüzde 100 hibeli bahçe kuracağız"

Kuşburnu meyvesinin insan sağlığı için son derece önemli bir ürün olduğunu kaydeden Birşen, "Modern kapama bahçeleri kurarak üretim yapmak istedik. Bakanlığımıza kadınlarımıza yönelik bir proje sunduk ve kabul edildi. Proje kapsamında Şiran ilçemizde 2, Merkez ilçemizde 5 olmak üzere 7 tane birer dönümlük işletme kuracağız. Ayrıca bunların damlama sulamaları ve fidanlarını da yüzde 100 hibeli vereceğiz" diye konuştu.

"Damlama sulama kurduğumuz bir dönümünden 750 kilo ürün alabileceğiz"

Dikimin ardından kuşburnu bahçelerinin teknik ekipleri tarafından sürekli kontrol ve takibinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Birşen, "Dağıttığımız bu fidanlar Türkiye'de kültüre alınmış tek çeşit olan Yıldız çeşididir. Tokat'ta Ziraat Mühendisi bir arkadaşımız bunu tescil ettirmiştir, ıslah etmiş ve dikensiz bir çeşittir. Meyve ağırlığı, meyve eti kalınlığı yüzde 50 daha fazladır. Bunlardan inşallah çoğaltım da yapacağız. Bunu üreten insanlar kalem alarak kendisi de çoğaltabilir. Biz bir dönüm veriyoruz. Budama yöntemiyle kalem alarak bunu yıllar itibari ile 5 dönüm 10 dönüme çıkacağız inşallah. Bizim amacımız burada hem bir örnek bahçe teşkil etmesi hem de ileriye yönelik demonstrasyon çalışması. Yani biz bir dönümü verdik. İnşallah siz bunu çoğaltarak devam edeceksiniz. Bir dönümünden damlama sulama kurduğumuz zaman alabileceğimiz bir dönümden ürün miktarı 750 kilodur. Bu ciddi bir rakamdır. Bir insan günde ancak 10-15 kilogram kuşburnu toplayabiliyor. Ama toplu meyvelikte çok daha rahat toplayabilir bunu. Gümüşhane tarımı için hayırlı olsun diyorum. Üretime devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 7 kadın çiftçiye 220'şer tane olmak üzere toplam bin 500 adet "Yıldız" çeşidi dikensiz kuşburnu fidanının dağıtımı gerçekleştirildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı
Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı
Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı
Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı

Gümüşhane, Kuşburnu, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı
Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi         
15:35
İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı         
15:27
Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı         
15:18
Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada         
15:00
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı         
14:12
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi         
13:53
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de kadın çiftçilere dikensiz kuşburnu fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei