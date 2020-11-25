Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

25.11.2020 14:34
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Gümüşhane'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplandı.

Gümüşhane'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açılan stantlarda kadınlara KADES programı tanıtıldı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken tedbirler ve bu kapsamda verilen hizmetler görüşüldü.

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet İzleme ve Önleme Merkezi görevlileri tarafından sunum gerçekleştirildi.

"Devlet geleneğimizde, dinimizde, töremizde kadınlar bizim için kutsal ve onurlu varlıklardır"

Burada konuşan Vali Kamuran Taşbilek, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun direktifleri ile farkındalık oluşturmak amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimiz de bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Kadının toplum hayatımızdaki yerinin bizim için çok farklı olduğunu ifade etmek istiyorum. Devlet geleneğimizde, dinimizde, töremizde kadınlar bizim için kutsal ve onurlu varlıklardır. Kadınların haklarının muhafazası ve sorunlarının çözümü için devletimiz bütün kurumlarıyla, büyük bir hassasiyetle çalışmaktadır" dedi.

Toplantının ardından Fatih Parkında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yalnızca kadınların kullanabildiği mobil uygulama olan KADES (Kadın Destek) programı tanıtıldı.

Standı ziyaret eden kadınların cep telefonuna ilgili KADES programı kurularak uygulamalı bir şekilde anlatıldı. Şiddetle ilgili yardıma ihtiyacı olan kadınların program aracılığıyla butona bastığı anda ilgili kurumlara hemen bildirim düşen uygulama kadınlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Burada yaptığı açıklamada Gümüşhane'nin güzel insanların yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, "Burada kadını kendinden aziz gören insanlar var. İstatistiklere bakıldığında insana, kadına, topluma saygıda çok şükür hep en iyi iller arasındayız. Pandemi sürecinde bile bizim insanlarımız kurallara uyma noktasında her zaman en büyük hassasiyeti gösteriyor. Buradan tekrar teşekkür ediyoruz vatandaşlarımıza" diye konuştu.

Vali Taşbilek daha sonra beraberindekilerle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda kadına yönelik şiddetle ilgili kurulan büroları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Şiddet, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika


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