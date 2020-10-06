Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralanan Ruhi ve Serbülent Yılmaz, sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur