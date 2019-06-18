Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
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Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı

45 dakika önce

Gümüşhane'de, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Gümüşhane'de, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Trabzon'dan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine giden Turgay Aliyazıcıoğlu'nun (40) kullandığı 61 VZ 234 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hakkı Gökhan Serdaroğlu (37) ve Cemal Aliyazıcıoğlu (38) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:09 Kaynak: AA
Kelkit, Trabzon, Gümüşhane, Güncel
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