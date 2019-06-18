Gümüşhane'de kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı
45 dakika önce
Gümüşhane'de, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Gümüşhane
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:09 Kaynak: AA
'de, kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Trabzon
'dan Gümüşhane'nin Kelkit
ilçesine giden Turgay Aliyazıcıoğlu'nun (40) kullandığı 61 VZ 234 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hakkı Gökhan Serdaroğlu (37) ve Cemal Aliyazıcıoğlu (38) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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