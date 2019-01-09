Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kapanan Köy Yollarının Yüzde 73'ü 12 Saatte Açıldı

Gümüşhane'de Kapanan Köy Yollarının Yüzde 73'ü 12 Saatte Açıldı

1 saat önce

Gümüşhane'de il genelinde dün gece sabaha kadar etkili olan ve sabah 09.00 itibariyle 236 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri 173 köyün yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Gümüşhane'de Kapanan Köy Yollarının Yüzde 73'ü 12 Saatte Açıldı, System.String[]
Gümüşhane'de il genelinde dün gece sabaha kadar etkili olan ve sabah 09.00 itibariyle 236 köy yolunu ulaşıma kapatan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri 173 köyün yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kurumdan yapılan açıklamada gece yarısına kadar il genelinde ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 63'e düştüğü bildirildi.

Kar yağışının durmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, yer yer yüksekliği 1 metreyi bulan kar kalınlığında şehrin birçok noktasında aynı anda karla mücadele çalışması gerçekleştirerek sabah kapanan köy yollarının yüzde 73'ünü 12 saatlik zaman diliminde tekrar ulaşıma açtı.

Sabah saatlerinde Köse ilçesinde 11 olan kapalı köy yolu sayısı 2'ye, Merkez ilçede 43 olan kapalı köy yolu sayısı 13'e, Kelkit ilçesinde 65 olan kapalı köy yolu sayısı 12'ye, Kürtün ilçesinde 28 olan kapalı köy yolu sayısı 9'a, Şiran ilçesinde 64 olan kapalı köy yolu sayısı 12'ye ve Torul ilçesinde 25 olan kapalı köy yolu sayısı 15'e düşürüldü.

Kuruma ait iş makinelerinin yaklaşık 2 bin 200 kilometrelik mesafede karla mücadele çalışması gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada acil durumlar, diyaliz hastaları ve cenazelerin bulunduğu köyler önceliklendirilerek gerçekleştirilen çalışmalara sabah saatlerinden itibaren tekrar devam edileceği belirtildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:17 Kaynak: İHA

Kar, Sabah, Gümüşhane, Güncel
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