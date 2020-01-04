Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

6 saat önce

Gümüşhane'de kar altında horon keyfiGÜMÜŞHANE'de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

GÜMÜŞHANE'de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti.

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine yağan kar vatandaşları sevindirdi. Sokağa çıkkan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti. Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, bu yıl kent merkezine karın geç geldiğini söyledi.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı,

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:53 Kaynak: DHA
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