Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi

6 saat önce

GÜMÜŞHANE'de mevsimin ilk kar yağışı kentte heyecan yarattı.

Gümüşhane'de kar altında horon keyfi, System.String[]

GÜMÜŞHANE'de mevsimin ilk kar yağışı kentte heyecan yarattı. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, kar yağışı altında horon oynadı, halay çekti.

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Mevsimin ilk kar yağışı ile kendisini sokağa atanlar hep birlikte horon oynadı, halay çekti. Eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, bu yıl kent merkezine karın geç geldiğini söyledi. Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı,


Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Zigana Tüneli'nin üçte ikisi tamamlandı
Bir alevi evi işaretleme olayı daha! Yakalanan şahıs tutuklandı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri
15:30 Evlat nöbetindeki ailelerin "yağmur" önlemi - Son Dakika
15:29 "Tezkere ile oyunu bozduk, enerjide önemli oyuncu olacağız" - Son Dakika
15:25 Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
15:25 Şehit asker Mahmut Mücahit Ülgen, mezarının başında dualarla anıldı - Son Dakika
15:23 Hekimhan Belediye Spor Kulübü Başkanlığa Mutlu seçildi - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 15:33:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de kar altında horon keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]