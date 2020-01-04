Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak kayıtlara geçerken, 148 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı, System.String[]

Gümüşhane'de dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından il merkezinde kar kalınlığı 14 santimetre olarak kayıtlara geçerken, 148 köy yolu ulaşıma kapandı.


Gümüşhane'de özellikle Yukarı Fırat havzasında yer alan Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerinin yanısıra il merkezinde de etkili olan kar yağışı sabaha kadar etkili bir şekilde gerçekleşirken, bazı yüksek köylerde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.


İl merkezinde ise 14 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yağışın durmasının ardından hava sıcaklığı nedeniyle erimeye başladı. Çok sayıda çocuk ve genç fırsattan istifade ederek kardan adam yapıp kartopu oynarken ana caddelerde ise manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.


Tarihi Karakol köprüsü ve civarı kar yağışının ardından gözde mekanlardan birisi olurken, bu alanda arkadaşlarıyla kartopu oynayan Mehtap Karakuzu, "Karı ilk gördüğümde sevinmedim açıkçası. Balıkesirliyim ve Gümüşhane çok soğuk bir yer. Arkadaşlarla kartopu oynamak için geldik. Kartopu oynamak güzel ama soğuğu kötü. Beklediğimden daha soğuk oldu hava" diye konuştu.


Yağışın etkisini kaybettiği Gümüşhane'de il genelindeki 148 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yağışın durmasının ardından karla mücadele çalışmalarına başlarken, Merkez ilçede 45, Kelkit ilçesinde 21, Köse ilçesinde 10, Kürtün ilçesinde 5, Şiran ilçesinde 59 ve Torul ilçesinde 8 olmak üzere toplam 148 köy yolunda çalışma gerçekleştirecek.


Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, Karayolları yetkilileri Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Köse arasındaki Köse dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmasını istedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı
Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması

Son Dakika Haberleri
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:28 Irak'ta Hizbullah'tan "ABD üslerinden uzak durun" çağrısı - Son Dakika
21:28 "Hızır" ekibi rahatsızlanan hamile kadına at sırtında ulaştı - Son Dakika
21:28 Irak'ta Süleymani ve Mühendis için 3 günlük yas - Son Dakika
21:25 Bakırköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü (1) - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de kar kalınlığı 14 santimetreye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]