Gümüşhane'de kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kentte yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.
Kar sebebiyle merkez ilçede 20, Kelkit'te 15, Şiran'da 16, Torul'da 8 ve Kürtün'de 6 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, 23 ekip ve iş makinesiyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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