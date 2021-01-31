Gümüşhane'de kar nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 65 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yaklaşık 3 gündür etkili olan yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı.

Kar sebebiyle merkez ilçede 20, Kelkit'te 15, Şiran'da 16, Torul'da 8 ve Kürtün'de 6 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 23 ekip ve iş makinesiyle kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.