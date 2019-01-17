Gümüşhane'de Kar Nedeniyle Hastaya Güçlükle Ulaşıldı

Gümüşhane'de rahatsızlanan hasta için köy yolu ulaşıma açıldı.

Gümüşhane'de rahatsızlanan hasta için köy yolu ulaşıma açıldı.



Merkeze bağlı Kocayokuş köyünde yaşayan ve daha önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen 73 yaşındaki bir hasta için ihbar alan 112 Acil Servis ekipleri, köy yolunun kardan kapanması nedeniyle hastaya ulaşamadı.



Gümüşhane İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımıyla kar kalınlığının yer yer bir metre bulduğu yolun açılmasının ardından 112 Acil Servis ekipleri hastaya ulaştı. Sağlık görevlileri, hastayı ilk kontrollerin ardından evinden alarak Gümüşhane Devlet Hastanesine getirdi.



Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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