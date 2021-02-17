Gümüşhane'de kar nedeniyle yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın da ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerin sağlığı, can, mal ve ulaşım güvenliği için bir dizi tedbirin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 18 Şubat perşembe günü yüz yüze eğitime ara verileceği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kentte bugün de kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti.