Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kar Yağışı

Gümüşhane'de Kar Yağışı

31 dakika önce

Gümüşhane'de gece yarısı başlayan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de Kar Yağışı, System.String[]
Gümüşhane'de gece yarısı başlayan kar yağışının ardından Kürtün ilçesinde eğitime bir gün ara verilirken, il genelinde 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle sahile yakın olan Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bu ilçedeki tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, yağış nedeniyle ilçe genelindeki tüm okullara bir gün ara verildi.

Merkez, Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde ise yağışın sabah saatlerinden sonra başlaması nedeniyle herhangi bir kapalı köy yolunun bulunmadığı öğrenilirken, Torul ilçesinde de 18 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yağışın devam etmesi nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yalnızca acil durumlar için yol açma çalışması yaptığı öğrenilirken, yüksek dağ geçitlerinde zaman zaman trafikte aksamaların meydana geldiği Gümüşhane'de Karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerini kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:34 Kaynak: İHA

Kelkit, Kürtün, Gümüşhane, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek

Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:05:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]