Gümüşhane'de kar yağışı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kar yağışı

6 saat önce

Gümüşhane'de dün gece yarısı başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 246 köy yolu ulaşıma kapanırken, il merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane'de kar yağışı, System.String[]

Gümüşhane'de dün gece yarısı başlayan ve sabaha kadar etkili olan kar yağışının ardından il genelinde 246 köy yolu ulaşıma kapanırken, il merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.


Dün akşam saatlerinde yağmur olarak başlayan yağış gece yarısından sonra yerini etkili kar yağışına bıraktı. Sabaha kadar aralıksız devam eden yağışın ardından il merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.


Yağışla birlikte Kelkit, Şiran, Köse ve Kürtün ilçelerindeki tüm köy yolları başta olmak üzere il genelinde 246 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın devam ettiği yerlerde yalnızca acil durumlara müdahale eden İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yağışın durduğu yerlerde karla mücadele çalışmalarına başladı.


Merkez ilçede 65, Kelkit ilçesinde 65, Köse ilçesinde 14, Kürtün ilçesinde 28, Şiran ilçesinde 64 ve Torul ilçesinde 10 olmak üzere toplam 264 köy yolunun kapandığı Gümüşhane'de karayolu yol ağında bulunan Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlükler yaşandığı, sürücülerin çekme halatı ve zincirsiz yola çıkmamaları gerektiği bildirildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Şiran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:55 Kaynak: İHA
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