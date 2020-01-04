Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün geceden başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki Gümüşhane'de dün geceden başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Dün gece saatlerinde kentin yükseklerinde başlayan kar, sabaha karşı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Gümüşhane Belediyesi ekiplerince yol temizleme ve tuzlama çalışması yürütülen kentte, meteorolojik verilere göre, kar yağışının gün boyu etkisini artırması öngörülüyor.

Kentte karlı bir sabaha uyanan esnaflardan Ertürk Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftadır kentin yükseklerinde etkili olan kar yağışının şehir merkezine inmesinin beklendiğini söyledi.

Şehir merkezine karın bu sene geç geldiğini aktaran Yakut, " Bu sene kara doyacağız gibi. Yaklaşık 10 gündür kar bekliyoruz. Gümüşhane nihayet beyaza büründü, biz de keyfini süreceğiz." diye konuştu.

Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz, Değerli Taş, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:31 Kaynak: AA
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