Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar nedeniyle Gümüşhane ve Giresun'da 325 köy yolu, Ordu'da ise 72 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Gümüşhane'de dün geceden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle merkeze ve Kelkit ilçesine bağlı 65'er köy ile Köse'de 14, Kürtün'de 28, Şiran'da 64, Torul'da ise 10 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağışın devam ettiği kentte, İl Özel İdaresi ekipleri öncelikle acil durumlar ile taşımalı eğitim yapılan köylerin yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir merkezinde ise belediye ekipleri mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Gümüşhane- Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ile Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada il genelinde devam eden yağış nedeniyle kamuda görevli hamile ve engellilerin bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.