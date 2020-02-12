Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Gümüşhane'de kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. İl merkezinde 10 santimetreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle şehrin tamamı beyaza büründü.


Sabah erken saatlerde başlayan ve zaman zaman etkili olarak gün boyunca devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Yağışla birlikte il genelinde 93 köy yolu ulaşıma kapanırken, özellikle Karayolları, İl Özel İdaresi ve Belediyelerin karla mücadele ekipleri çalışmalarına devam ediyor.


Dün akşam itibariyle kapalı köy yollarının tamamının açıldığı Gümüşhane'de gerçekleşen yağışın ardından merkez ilçede 10, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 28, Şiran ilçesinde 21 ve Torul ilçesinde 30 olmak üzere toplam 93 köy yolu yeniden ulaşıma kapandı.


Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerde yalnızca acil durumlara müdahale ederken, çok sayıda diyaliz hastası İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açmasıyla hastaneye kavuşturuldu.


Karayolları ekipleri de yüksek dağ geçitlerinde ve şehir geçişlerinde çalışmalarına devam ederken bu gece gerçekleşebilecek buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Yağışın ardından Gümüşhane caddelerinde hareket halindeki araç sayısı en az seviyeye inerken, bazı esnafların Belediye görevlilerini beklemeden kapılarının önünü temizlediği gözlendi.


Havanın da soğuk olması nedeniyle birçok kişi ev ve işyerlerinden kapıya çıkmadığı Gümüşhane'de okulların da tatil olması nedeniyle çok sayıda öğrenci şehrin dik rampalarını kayak pistine çevirerek kar yağışını eğlenceye çevirdi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
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