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Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

05.01.2022 09:37
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle, sağlık ve ulaşımda ulaşım sorunları yaşanabileceği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bugün tatil edildiği aktarılan açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, trafiğe çıkacak sürücülerin yoğun buzlanmaya karşı dikkatli olması istendi.

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

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Gümüşhane, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
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