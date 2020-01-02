Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Gümüşhane'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de kar yağışı sonrası 41 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Gümüşhane'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası 41 köye ulaşım sağlanamıyor.

Dün akşam saatlerinde kentte başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar sonrası kentin yüksek kesimleri ile şehir merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetre olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Kar yağışı sonrası merkez ilçede 23, Şiran ilçesinde ise 18 olmak üzere kentte 41 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 7 ekip ve iş makinesiyle kapalı köy yollarında yol açma çalışması yürütüyor.

Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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