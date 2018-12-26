Gümüşhane'de Kar Yolları Kapattı

Gümüşhane'de il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane'de il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 208 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.



İl genelinde bazı ilçelerde sabah erken saatlerde, bazı ilçelerde de öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışının ardından kapalı köy yolu sayısının 208'e ulaştığı bildirildi.



İl Özel İdaresi yetkilileri konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda tatil edilen taşımalı eğitime tabi öğrencilerinin evlerine sağ salim ulaşması için yoğun bir çaba gösterildiğini kaydederek, "Diğer bölgelerde de yağışın devam etmesi nedeniyle yalnızca acil durumlara müdahale edilmektedir. Bu bağlamda saat 16.30 itibariyle merkez ilçemizde 35, Kelkit ilçemizde 55, Köse ilçemizde 4, Kürtün ilçemizde 28, Şiran ilçemizde 64 ve Torul ilçemizde 22 olmak üzere toplam 208 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. Tüm ilçelerde bulunan İlçe Özel İdare Bakımevleri yağışla birlikte teyakkuza geçirilmiş, 21 iş makinesi ve ekip oluşturularak karla mücadele çalışması acil durumlarda başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.



Gün boyunca merkeze bağlı Tekke köyünde 2 ayrı trafik kazasında 3, il merkezinde ki bir kazada 1, ve Torul ilçesindeki kazada 1 olmak üzere 4 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Yolların kayganlaşması nedeniyle çok sayıda hafif ve orta şiddette maddi hasarlı kazanın meydana geldiği il merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışının gece yarısına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.



Karayolları yol ağında bulunan yüksek dağ geçitlerinde ekiplerin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği, Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan dağı geçitlerinde yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı, bu geçitleri kullanacak sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı, zincir ve takoz bulundurması istendi. - GÜMÜŞHANE

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