GÜMÜŞHANE - Uluslararası Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Gümüşhane'de "Uluslararası Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) liderliğinde bir otelde düzenlenen zirveye, Gürcistan, Romanya ve Türkiye'den proje ortakları katıldı.

Gümüşhane Vali Yardımcısı Mustafa Pala, programın açılışında yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünlerin, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de hızlı gelişme gösteren, yapısal olarak da doğal dengenin ve tarımsal üretimin devamlılığını, ürünlerde kalite standartlarının temini, tüketici güveni ve verimliliğini sağlayan çok önemli bir alan olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'in 6 ilinde halihazırda 57 coğrafi işaret tesciline sahip ürün olduğunu belirten Pala, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla Gümüşhane'de ise halihazırda 11 tescili yapılmış, 4 de başvuru aşamasında ürünümüz mevcuttur. Ajansımız bu proje ile coğrafi işaretli ürünlerin önemini ve farklı Karadeniz ülkelerindeki coğrafi işaretli ürünlere ilişkin deneyimleri ve bu alandan paydaşları bizlerle buluşturuyor. Bugünkü zirve ile tüm paydaşlarımız Gürcistan ve Romanya'daki meslektaşları ile tanışacak ve tecrübe paylaşımlarında bulunarak ortak bir sinerji oluşturacaktır."

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birimi Başkanı Mehmet Bozdoğan ise Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Projesi'nin ilk zirvesinin Gümüşhane'de yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı'ndan finanse edilen, Avrupa Birliği ve ülkemizin de eş finansmanı ile uygulamaya geçirilen bir projedir. Yaklaşık 700 bin avroluk bir bütçeyi biz 2 yıl içerisinde kullanacağız. Projeyi biz DOKA olarak 6 ilimizin tamamında hayata geçirdik. Projemizin içerisinde eğitim programı var. Gümüşhane ayağını tamamladık bunun, Trabzon ayağı tamamlandı, Artvin ayağı tamamlandı, Giresun ve Ordu etapları devam edecek."

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay da coğrafi işaretli ürünlerin katma değerlerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "Gelişen ve değişen dünyayı hep birlikte takip ediyoruz. Bu değişimden payımızı almamız lazım. Gümüşhane olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

DOKA Turizm ve Girişimcilik Birimi Başkanı Bozdoğan'ın katılımcıları proje hakkında bilgilendirdiği zirvenin ikinci bölümünde panel gerçekleştirildi.