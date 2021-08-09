Üye Girişi
Gümüşhane'de karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı

09.08.2021 13:00
Gümüşhane'de karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı, System.String[]

Gümüşhane'de yayla evinde elektrik kesintisi nedeniyle kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Gümüşhane'de yayla evinde elektrik kesintisi nedeniyle kullanılan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki İstavroma Yaylası'nda Süleyman Keleş'e ait yayla evinde konaklayan Ö.T, B.D, S.D, N.D, M.D, M.H.D, S.T, H.K. C.K, B.K, A.K. ve İ.K'nın sabah saatlerinde hayvanların beslenmesi için uyanmadıklarını gören komşuları kapıyı çalarak içeri girdi.

Evdeki kişilerin hareketsiz yattığını belirleyen komşuların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen İ.K'nın (88) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde bulunan Ö.T ve B.D, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne, S.D. ve N.D. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, M.D, M.H.D, S.T, H.K, C.K, B.K. ve A.K. ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen C.K, B.K. ve A.K. buradaki müdahalenin ardından Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Vali Taşbilek gazdan etkilenenleri ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de hastaneye gelerek zehirlenenleri ziyaret edip sağlık durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Taşbilek, gazetecilere, ekiplerin ihbar üzerine harekete geçtiğini belirterek, 12 vatandaştan biri çocuk olmak üzere 4 vatandaşımız Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi diğer 7 vatandaşımız da Gümüşhane ilimize sevk edildi. 7 vatandaşımızdan 3'ü çocuk, 4'ü yetişkindir. 3 yetişkin ve 1 çocuk vatandaşımızın hayati tehlikesi yoktur. Diğer 3 vatandaşımız ilk müdahalenin ardından ileri tedavi amacıyla Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef gazdan etkilenen bir vatandaşımız ise olay yerinde vefat etmiştir. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Süleyman Keleş, Gümüşhane, Jandarma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı 12:48 Son Dakika: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altına alındı Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 12:03 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait 11:56 "Tecavüze uğradım" dedikten sonra canına kıyan Eda Nur'un ölümüne Bakanlık sessiz kalmadı: Soruşturmayı yakından takip ediyoruz
15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim 11:34 15 kişinin öldüğü kazada ölen şoför mesai arkadaşının yerine çalışmış! Arkadaşı: Beni araçtan indirmiştin, üzdün be kardeşim Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne 11:29 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece 11:26 Yunanistan alev alev yanıyor! Vatandaşlar sosyal medyadan çağrı yaptı: Help Greece
Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! 11:17 Türklere hakaret eden Afgan gazeteciye tepkiler artıyor! "SunatullahSaadatTutuklansın" etiketi TT oldu Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor 10:48 Hızla yayılan Delta varyantı etkisini arttırdı! Pek çok ülkede kısıtlamalar geri geliyor

Son Dakika Haberleri
12:10 Acun Ilıcalı'dan, Burak Yılmaz paylaşımı! Fransa'da fırtınalar estiren futbolcuyu göklere çıkardı
12:02 Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait
12:01 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Bir kamyon dolusu Afgan mülteciyi sokağa bırakıp kaçtılar
11:48 Mezar başında yaptığı paylaşım yürek parçaladı! Tokyo'da bronzla dönen Hatice Kübra madalyayı babasına adadı
11:28 Tecavüze uğrayıp şikayet ettiği şahıslar tarafından tekrar tecavüz edilen Eda Nur intihar etti! Annesine son mesajı: Kızını çok harcadılar anne
11:25 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
11:24 Şaşırtan fedakarlık! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'ye gelebilmek için büyük parayı istemedi
11:21 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor
11:13 Bankada hesabı olanlar dikkat! ATM'den yapılan EFT işlem ücretleri zamlandı
11:11 Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor
Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı Yangına müdahale etmesi için kiralanan Rus yangın söndürme uçağı suyu alevlerin olmadığı alana boşalttı         
13:05
İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var İstanbul'a doğru yola çıkan Alex Teixeira'dan Beşiktaş taraftarına mesaj var         
12:13
Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi Bakan Kurum, yangın bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinlerken tansiyon bir anda yükseldi         
12:02
Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı Babasını vurmak isteyen genç, araya giren şahsı öldürüp kayıplara karıştı         
11:56
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan Piknik yapmak için evden çıkan 3 kız çocuğu kayıplara karıştı, aileler perişan         
11:27
1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor 1 yıl önce gizlice evlenen Görkem Sevindik'in nikah fotoğrafları ortaya çıktı, çok yakında baba oluyor         
11:21
Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor Caulker'in Fenerbahçe macerası bir maç bile görmedi! Beşiktaş'a transfer oluyor         
11:11
Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı Ehliyetsiz araç kullanıp kaza yapan sevgilisini olay yerinde bırakıp kaçtı         
10:47
Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın Erkek arkadaşıyla tartışıp, intihar girişiminde bulundu! Genç kadın         
10:34
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı         
10:22
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar: Cumartesi günleri yıllık izinden sayılacak         
10:10
Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor Ünlü şef Arda Türkmen, fenomen sevgilisi Melodi Elbirliler ile nikah masasına oturuyor         
09:54
Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi Süreyya Yalçın, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmaya karar verdi         
08:09
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 13:17:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi öldü, 11 kişi tedavi atına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement