GÜMÜŞHANE'DE KARDAN KAPALI YOLLAR AÇILIYOR - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde ise kapanan mahalle yolları belediye ekiplerince ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kentte yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 149 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler yol açma çalışması yürütüyor. Gümüşhane Belediyesi ekipleri de kar temizleme ve yol açma çalışmaları için yoğun mesai harcıyor. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in yakından takip ettiği çalışmalarda kar küreme, tuzlama ve temizle çalışması gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Vedat Taşdemir, Son yıllarda ilimize yeteri kadar kar yağışı yoktu. Bu sene bereketli bir kış geçiriyoruz. Güzel bir kar yağışı var. Belediye olarak yaklaşık 14 mahallemizde 20 iş makinesi ile yaklaşık 150 personelimiz ile hem kar temizliği hem yolları sıyırma işlemi yapıyoruz. Yollara tuzlama işlemi ve kaldırımlardaki karların temizlenmesi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şuan özellikle şehrimizin yüksek kesimlerinde yaklaşık 30 ile 40 santimetre kar var. Önce iş makinalarımız, greyderlerimiz ve kepçelerimiz ile yolu sıyırıyor daha sonra ise tuzlama araçlarımız ile sıyırdığımız yollarda tuzlama çalışması yaparak halkımızın ulaşımını aksatmadan evlerine ulaşmasını sağlıyoruz. Sabahları işlerine kolaylıkla gidebilmelerini sağlıyoruz. Çok şükür bugüne kadar hiçbir kaza ve bela geçirmeden çalışmalarımızı sorunsuz devam ettirdik ve hala daha çalışmaya devam ediyoruz dedi.