Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Karla Mücadele Çalışmaları

Gümüşhane'de Karla Mücadele Çalışmaları

1 saat önce

Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de Karla Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Gümüşhane İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte önceki haftalarda etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yollarının tamamını ulaşıma açan ekipler, yol genişletme ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yoğun kar yağışına rağmen ekiplerin gece gündüz demeden sahada köy yollarını açmak için büyük mücadele verdiğini belirtti.

Akdoğan, kentte an itibarıyla kapalı köy yolu bulunmadığını ifade ederek, yol genişletme çalışmalarına devam eden ekiplere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

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