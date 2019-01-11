Gümüşhane'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor 2 bin 200 metre rakımdaki köyün yolu zorlu çalışmalar sonucu açıldıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler il genelinde zorlu şartlar altında karla...

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor

2 bin 200 metre rakımdaki köyün yolu zorlu çalışmalar sonucu açıldı



GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen yoğun kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler il genelinde zorlu şartlar altında karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı ormanı olmayan ve şehrin rakım olarak en yüksek köylerinden olan Demirören köyünde şiddetli tipi nedeniyle yer yer 2 metreyi aşan kar birikintilerini aşan ekipler, köyün yolunu ulaşıma açtı.

İl merkezine 47 kilometre uzaklıkta denizden 2 bin 170 metre yükseklikte yer alan köye Sarıçiçek grup yolundan ulaşım sağlanabiliyor. Yoğun kar yağışının ardından 2 gün boyunca gerçekleşen şiddetli rüzgarın oluşturduğu tipi nedeniyle bölgeye iş makineleri güçlükle ulaştı.

Yükleyiciyle yolu açan, greyderle de temizleyen İl Özel İdaresi ekipleri saatler süren çalışmaların ardından köye ulaştı.

Köy muhtarı Ekrem Hayal kış mevsiminde 4 hane ve 15 kişinin yaşadığı köyde vatandaşların hayvancılıkla uğraştığını hatırlatarak 2 metre kar altında kalan köyde özellikle son 2 gündür tipinin etkili olduğunu söyledi.

Köyün Gümüşhane'ye 47 kilometre uzaklıkta ve denizden 2 bin 170 metre yükseklikte bir köy olduğunu hatırlatan Hayal, "Hayat böyle devam ediyor. 2 metre karın altındayız şu anda. Önceki gece tipi vurdu. Her şeyle irtibatımız kesilmiş bir Allah'la irtibatımız kalmıştı. 2 gün sabrettik bugün de ekipler geldi. Devletimiz geldi, yolumuz açıldı. Huzur bulduk. Allah razı olsun. Ekmek ihtiyacımızı da sobalarla gideriyoruz. Unumuz var onunla yaptık. Aşağı köylere yürüme gidip köyden ekmek alıp geldiğimiz de oldu" dedi.

İl Özel İdaresinde yükleyici operatörü olarak görev yapan Mürsel Uçan ise esinti ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yerler olduğunu belirterek, "İşimiz bu vatandaş için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Kurumda 30 yıldır greyder operatörlüğü yapan Nihat Pezük te Sarıçiçek grup yolunu açtıktan sonra Demirören köyünü de açtıklarını belirterek, "Şu anda dönüyoruz. Saat belli olmuyor. Duruma göre 20-21'e kadar çalışıyoruz. Yolun durumuna göre çalışıyoruz. 30 yıldır operatörüm eskiden böyle karlar oluyordu, yakın zamanda değil. Bu yolda 2 metreyi aşkın karlarla da karşılaştık. Vatandaş elbette özgürlüğüne kavuşuyor. İstediği gidebiliyor" ifadelerini kullandı.

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