Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor - Son Dakika

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor

21 dakika önce

Gümüşhane'nin yükseklerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarını, özellikle de taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki köylerin yollarını ulaşıma açmak için gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor, System.String[]

Gümüşhane'nin yükseklerinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarını, özellikle de taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki köylerin yollarını ulaşıma açmak için gece-gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.


Önceki gece gerçekleşen kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yer alan köylerde kapanan köy yollarını açmak için yoğun mesai harcayan karla mücadele ekipleri gece yarılarına kadar çalışarak vatandaşların mağdur olmaması, taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilerin evlerine sağ salim dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.


Merkeze bağlı Sarıçiçek, Demirören, Ardıç ve Akhisar köylerinde yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışının ardından kapanan köy yolları gece yarısına kadar süren çalışmanın ardından açıldı.


Geceleri esen şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle kısmen kapanan köy yollarında da çalışma yapan ekiplere en büyük desteği ise köylerde yaşayan vatandaşlar veriyor.


Denizden 2 bin 170 metre yüksekliğiyle rakım olarak en yüksek köylerinden birisi olan Demirören köyünün yolunu açan ekiplere vatandaşlar ve köy muhtarı Ekrem Hayal teşekkür ederken, görevliler ise "Ezan okunan, bayrak olan ve bir tek baca bile tütse biz oranın yolunu açarız" ifadelerini kullandı. Köyde üç hane olduklarını belirten muhtar Hayal, taşımalı sistemle okuyan öğrencileri olduğunu söyledi.


Yoğun hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Sarıçiçek köyünde de çalışma yaparak özellikle köy içindeki yollara geçit veren ekipler daha sonra gece karanlığında, havanın açık olması nedeniyle gözüken yıldızların altında Akhisar ve Ardıç köylerinin yollarını da açtı.


Ardıç köyü muhtarı Zeki Birşen ise kış aylarında İl Özel İdaresi ekipleri olmasa köylere ulaşım sağlayamayacaklarını belirterek bölgede 40-50 santimetre civarında kar olduğunu belirterek bir telefonla bölgeye gelen ekiplere teşekkür etti.


İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğünün katkılarıyla alınan yemleri karla mücadele yaptıkları yüksek kesimlerde uygun yerlere bırakarak yaban hayatına da yardımcı oluyor. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Son Dakika: Van'daki ikinci çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusu şehit oldu Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim

Son Dakika Haberleri
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
13:41 Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak
13:41 'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak
13:41 Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:01:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]