Gümüşhane'de karla mücadele çalışması - Son Dakika

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için yoğun mesai yapan ekiplerin, iş makineleri eşliğindeki çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.