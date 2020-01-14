Gümüşhane'de karla mücadele çalışması sürüyor - Son Dakika

Gümüşhane'de karla mücadele çalışması sürüyor

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için yoğun mesai yapan ekiplerin, iş makineleri eşliğindeki çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan köylerin yollarında da tipi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, oluşturdukları ekiplerle 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirterek, "Özellikle grup yollarında yaptığımız çalışmalarda gece yarısı bile olsa tüm köy yollarını açmadan dönmüyoruz. Bizde hizmette sınır yok. Çalışma kaçta biterse o zaman döneceğiz? dedi.