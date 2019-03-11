Gümüşhane'de Kaya Düşmesi ve Patlatma 4 Eve Zarar Verdi

Gümüşhane
'de kaya düşmesi ve patlatma nedeniyle taş çarpması sonucu 4 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Süleymaniye Mahallesi
, Kebir Sokak'ta yamaçtan kopan kaya parçası, yazlık olarak kullanılan eve çarptı.
Çarpmanın etkisiyle evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ile Gümüşhane Belediyesi İtfaiye
ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Öte yandan, Oltanbey Mahallesi Altınpark Evleri Sitesi'nin arka tarafında devam eden AFAD yerleşkesi inşaatında patlatma yapıldığı sırada bazı taşlar, C blok 2'inci ve 3'üncü kattaki 3 eve sıçradı.
Küçük çaplı maddi hasarın oluştuğu olayda evlerin camları kırıldı, bazı eşyalar zarar gördü.
Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, AFAD yetkilileri olay yerinde incelemelerde bulundu.