Gümüşhane'de kayalıktan düşen yaşlı kadın öldü - Son Dakika

Gümüşhane'de hayvan otlatırken kayalıktan düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kürtün ilçesinin Çayırçukur köyüne bağlı İspirli Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında hayvan otlatan Nuriye Şeker, yaklaşık 5 metre yükseklikteki kayalıktan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA
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