Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Kaybolan Görme ve İşitme Engelli Kadın Ölü Bulundu

Gümüşhane'de Kaybolan Görme ve İşitme Engelli Kadın Ölü Bulundu

1 saat önce

Gümüşhane'de dün akşam kaybolan görme ve işitme engelli kadın ölü bulundu.

Gümüşhane'de Kaybolan Görme ve İşitme Engelli Kadın Ölü Bulundu, System.String[]
Gümüşhane'de dün akşam kaybolan görme ve işitme engelli kadın ölü bulundu.

Torul ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde kardeşiyle yaşayan 76 yaşındaki Elmas Aksu'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, görme ve işitme engelli olduğu öğrenilen yaşlı kadın için jandarma, AFAD ve vatandaşların desteğiyle arama çalışması başlattı. İz köpeklerinin de kullanıldığı, sabaha kadar süren çalışmalarda yaşlı kadına ulaşılamadı.

Sabah saatlerinde Demirkapı köyünden ilçe merkezine giden kişinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Bahçecik Mahallesi Murzene mevkisindeki yolun kenarında Aksu'nun cesedini buldu.

Yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği tahmin edilen Aksu'nun cenazesi, Torul Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Gümüşhane, Güncel
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