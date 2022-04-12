Gümüşhane'de kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gümüşhane'de kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

12.04.2022 15:20
Gümüşhane'de kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aradığı kişiyi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandıran zanlı tutuklandı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aradığı kişiyi, kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak dolandıran zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kendini jandarma personeli olarak tanıtan kişi, Akçal köyünde yaşayan İ.A'yı telefonla arayarak, adının hırsızlık olayında geçtiğini, evindeki değerli eşyaları incelenmesi için vermesi halinde konuyu kapatacaklarını söyledi.

Taksiyle evine gelen şahsa, 17 bin 200 lira, 670 avro, 350 dolar ve 2 çeyrek altını veren İ.A, bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca 112'yi aradı.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayın şüphelisi A.K.B'yi yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında, İ.A'nın beyan ettiği miktarda para ve altın ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Gümüşhane, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kendini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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