Gümüşhane'de kırmızı çizgiler çekildi - Son Dakika

Gümüşhane'de ışıksız yaya geçitlerindeki çizgiler Vali Kamuran Taşbilek ve protokol üyeleri tarafından kırmızıya boyanarak yaya önceliğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik başlatılan "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uygulaması kapsamında günler öncesinden sosyal medya hesaplarından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımlarının ardından Gümüşhane'deki yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi.

Bu bağlamda "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" sloganıyla il genelindeki tüm yaya geçitlerinde kolluk kuvvetleri ve kurum amirlerinin katılımıyla farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve beraberindeki heyet ise Fatih Parkı önündeki yaya geçidinde çocuklarla birlikte kırmızı renge boyadı. Bugün Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı olarak "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" diyerek hep birlikte, el ele, gönül gönüle kırmızı çizgileri çektiklerini kaydeden Vali Taşbilek, "Alınan tedbirler, yapılan çalışmalar ve verilen eğitimler sayesinde tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de ölümlü trafik kazalarında 2018-2020 döneminde yüzde 83 azalma, yaralamalı trafik kazalarında yüzde 32 azalma meydana gelmiş, yaya çarpmalı trafik kazalarında ise yüzde 49 azalma meydana gelmiştir. Yaya güvenliğini sağlamak ve insanı önceleyen trafik bilincini geliştirmek, devletimizin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi olduğunu göstermek amacıyla bugün 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' sloganıyla tüm yaya geçitlerinde kolluk kuvvetlerimizin yarısı ve kurum amirlerinin katılımıyla farkındalık etkinlikleri yürütüyoruz" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE