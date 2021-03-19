Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi - Son Dakika

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

19.03.2021 14:42

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kış uykusundan uyanarak mağaralarından çıkan boz ayıların otlamaları DKMP ekiplerinin kilometrelerce uzaktaki kameralarına yansıdı.

Oldukça yüksek ve sarp kayalıklar içerisindeki mağarasından 3 yavrusuyla birlikte çıkan dev anne ayının yavrularıyla oynaması ve otlaması kameralara takıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınan görüntülerde boz ayıların ağaçların dalları ve toprağı eşeleyerek bulmaya çalıştığı otları yediği gözlendi.

Anne ayının yavrularını başta insan unsurları olmak üzere diğer tehlikelerden korumak için çevresini dikkatli bir şekilde gözlemlediği dikkatlerden kaçmazken, zaman zaman yürümekte güçlük çeken yavrularına yardım ettiği de fark edildi.

Bir süre sonra yavrularını koruma içgüdüsüyle endişeli bir şekilde mağarasına geri dönen anne ayı ve yavrularının her hali kameralara yansıdı.

Koruma altında olan ve avlanması yasak olan yaban hayvanlarından birisi olan boz ayıyı vurmanın cezası güncel rakamlarla 30 bin TL.

Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi
Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de kış uykusundan uyanan ayılar böyle görüntülendi - Son Dakika


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