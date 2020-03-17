Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle zabıtalar denetim yaptı - Son Dakika
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Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle zabıtalar denetim yaptı

7 saat önce

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulanlar ile haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için diğer işletmelerde denetim yaptı.

Gümüşhane'de koronavirüs nedeniyle zabıtalar denetim yaptı, System.String[]

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetleri geçici süreyle durdurulanlar ile haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için diğer işletmelerde denetim yaptı.

İçişleri ve Ticaret bakanlıkları genelgeleri kapsamında eczaneler, marketler ile gıda ve temizlik ürünleri satan tüm iş yerlerini denetleyen ekipler, gıda maddelerinde anormal fiyat artışı, stokçuluk olup olmadığına yönelik kontroller gerçekleştirdi.

Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle vatandaşın mağdur edilmemesi için ürün stoğu ve fiyat denetimleri yaptıklarını söyledi.

Ürünlerin özellikle son iki aylık periyottaki alış ve satış fiyatlarının tek tek kontrol edildiğini belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Aradaki fark yüksek olması durumunda bu durum tutanağa işlenerek kayıt altına alınıyor. Akabinde gerekli cezai işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor. Denetimlerimizde fiyat artışlarının fazla olduğu maske, kolonya, temizlik ürünleri ve kuru gıda ürünleri denetleniyor. Şu ana kadar yapılan denetimlerde olumsuzluklara rastlanılmadı. Hijyen uyarısı da yapıyoruz."

Zabıta Müdürlüğü, Gümüşhane, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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