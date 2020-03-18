Gümüşhane'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlık ekipleri, 15 Mart'tan önce yurt dışından gelip 14 günlük süreyi evlerinde geçiren vatandaşları, sokağa çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'in talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı ve umre ziyaretinden 15 Mart'tan önce döndüğü belirlenen ve köy, ilçe ve şehir merkezinde yaşayan 74 kişiyi evlerinde ziyaret ediyor.

Maske ve eldiven kullanarak evlerin kapısını çalan ekipler, söz konusu kişilere sağlık durumlarıyla ilgili bilgi sorarak 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve asla ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarıyor.