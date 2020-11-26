Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovi-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Gümüşhane'de gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Kamuran Taşbilek, vatandaşlara ve esnafa maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen, Emniyet Müdürü Celal Taşci, Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay'ın da katıldığı denetimlerde kent merkezindeki berberler, çay ocakları, marketler, taksi durakları, toplu taşıma araçları ve diğer iş yerleri denetlendi.

Denetimler esnasında vatandaşlara maske konusundaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Vali Taşbilek, vatandaşlardan misafirlik ve komşuluk ilişkilerini azaltmalarını istedi.