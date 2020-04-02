Gümüşhane'de koronavirüse karşı

Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüsden (Kovid-19) etkilenenler için "Psikososyal Destek Merkezi" kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu süreçte vatandaşların evlerde kalmasının hem kendileri hem de sevdiklerinin sağlığı için hayati derecede öneme sahip olduğu vurgulandı.

Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları istenilen açıklamada, salgın nedeniyle stres, kaygı gibi duygular ile süreç içerisinde verilen tepkilerin normal olduğu, bu duyguların vatandaşların çoğu tarafından hissedildiği aktarıldı.

Bu duygularla baş edemeyen vatandaşlar için de çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Tüm bu duygularla baş edemeyen vatandaşlar için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Psikososyal Destek Merkezi kuruldu. Psikososyal Destek Merkezi aracılığı ile hafta içi her gün 09.00-17.00 saatlerinde, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız 0535 685 91 46 numaralı telefondan, Kelkit ilçesinde yaşayan vatandaşlarımız 0535 898 91 46 numaralı telefondan, Şiran ve Köse ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımız ise 0534 512 91 46 numaralı telefondan konun uzmanı psikolog ve sosyal çalışmacılardan destek alabilirler."