Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

02.12.2020 22:27
Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı, System.String[]

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Şiran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Eldiğin köyünde Kovid-19 vakaları ile temaslı sayısının fazlalığı değerlendirildi.

Kurul kararınca köyde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Gümüşhane, Medya, Şiran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika


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