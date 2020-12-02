Gümüşhane'de Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanmaya başlandı.

Şiran Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Eldiğin köyünde Kovid-19 vakaları ile temaslı sayısının fazlalığı değerlendirildi.

Kurul kararınca köyde bugünden itibaren yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanmasının kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.