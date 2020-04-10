Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi - Son Dakika

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Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi
6 saat önce
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 72 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan E.B'nin 17 gün süren tedavisi tamamlandı.
Sağlığına kavuşan E.B. ile risk grubunda bulunduğu için aynı hastanede karantina uygulanan 84 yaşındaki eşi H.B, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden uğurlandı.
Fransa'da yaşayan ve memleketlerine bir süre önce geldikleri öğrenilen yaşlı çift, hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarından helallik istedi.
Çift, evlerinde 14 gün daha karantina uygulayacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:08 Kaynak: AA
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