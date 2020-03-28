Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında Valilik Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve diğer ilgililer katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, kurulda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerde bulunanların zorunlu olmadıkça Gümüşhane'ye gelmemelerinin istendiği açıklamada, alınan 13 karar paylaşıldı.

Açıklamada, zorunlu haller dışında vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulanarak, 18 yaşından küçüklerden sağlık sebepleri ile zorunluluk, aciliyet ve olağanüstülük gerektiren durumlar haricinde oyun, eğlence, arkadaş buluşması ve benzeri hiçbir nedenle dışarı çıkmamaları istendi.

İlgili birimlerin ekiplerce yapılacak çalışma ve denetlemelere de yer verilen açıklamada, zincir marketler başta olmak üzere ilde bulunan bütün marketlerin vatandaşların yığılmasına ve toplu olarak bulunmasına neden olan promosyon uygulamalarının geçici süreliğine durdurulduğu aktarıldı.

Şehir genelinde mahalle ve semt pazarlarının kurulmasının da geçici süreliğine durdurulduğunun altı çizildi.