Gümüşhane'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Gümüşhane'de, İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek, Emniyet Müdürü Celal Taşci, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, ekipler eşliğinde 15 Temmuz Zafer Meydanı ile Cumhuriyet Caddesindeki iş yerlerini kontrol ederek, esnafa ve vatandaşlara kuralları hatırlattı.

Denetimler esnasında vatandaşlara ve esnafa maske dağıtan Vali Taşbilek, denetlemenin her gün belirli periyotlar halinde devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralına özellikle uymaları gerektiğini vurgulayan Taşbilek, "Hayatın yeni normali bu. Bu normal çerçevesinde buna uymak zorundayız. Ayrıca pozitif vaka tanısıyla tedavi gören vatandaşlarımıza da sesleniyorum, lütfen evlerinden çıkmasınlar. Sağlık kuruluşlarımızın ikaz ve uyarılarına, tavsiyelerine özellikle riayet etsinler." dedi.

Taşbilek, herkesin tedbirlere titizlikle uymak zorunda olduğunun altını çizerek, "Toplumumuzun birliğiyle, beraberliğiyle, dikkatiyle, düzeniyle bu hastalığın da üzerinden geleceğiz. Bunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi noktasında hepimize görev düşüyor. Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerilerine uyulduğu taktirde bunun olumsuz etkilerini en aza indireceğiz." diye konuştu.